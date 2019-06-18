Mahkeme salonunda şehit olan Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Mersin'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Ulu Camii önünde tertip edilen programa, Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun yanı sıra AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Mersin Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazı ve yapılan duanın ardından açıklama yapan AK Parti Mersin İl İnsan Hakları Başkanı Fatma Nur Yontar Ateş, Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle cumhurbaşkanı seçilen Mursi'nin, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü söyledi.

İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi'nin, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrildiğini hatırlatan Ateş, "2013 Temmuz'unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır'da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir" dedi.

İki bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi'nin, zalimlerin mahkemesinde şehit olduğunu kaydeden Ateş, "Bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi'ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır'da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mursi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Program, bazı sivil toplum örgütü temsilcilerinin yaptığı açıklamanın ardından tekbir getirilmesiyle son buldu.