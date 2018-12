MÜSİAD Mersin, Arap İş Adamları ile bir araya geldi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Mersin Şubesi, ‘Arap Yatırımcılar İle İstişare Toplantısı' gerçekleştirdi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Mersin Milletvekili Hacı Özkan, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı ve IBF Başkanı Erol Mehmet Yarar, IBF Başkan Yardımcısı Gazi Mısırlı, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol, MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Sedar Yıldızgörer ile iş adamları katıldı.

Toplantıda, Türkiye'deki Arap yatırımcıların yanı sıra Cezayir, Filistin, Katar, Libya, Mısır, Suriye, Ürdün ve Yemen'den katılan yabancı yatırımcılardan oluşan 220 kişilik heyet ile Mersin MÜSİAD arasında B2B iş görüşmeleri yapıldı. Aynı zamanda Arap iş adamlarına MÜSİAD'ın genel yapısı tanıtılırken, Arap iş adamlarından üyelik talepleri geldi.

"İleri teknoloji ürünleri ihracatımız giderek artıyor"

Konuşmasında üretime vurgu yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Türkiye, sanayi ve üretim alanları ile gelişmeye ve yükselmeye devam ediyor. İleri teknoloji ürünlerindeki ihracatımız giderek artıyor ve artmaya devam edecektir. Bugün Sanayi Bakanımız ile birlikte 3 sanayi tesisimizi gezdik ve tesislerimizin dijital dönüşüme başladığını ve 'sanayi 4.0'ın uygulamalarını gördük. Bu durum bizleri gururlandırdı. Mersin'e yapacağınız her yatırım sadece bu ülkeye değil, sizin kendi ülkenize yapılmış bir yatırım gibi görmelisiniz. Bugüne kadar Türkiye'ye yatırım yaparak zarar eden firma çok fazla duymadım. Her gelen daha da büyüyor ve güçleniyor. Türkiye bir taraftan gümrük birliğinin bir parçası, bir taraftan da güçlü bir alt yapı ve hukuk sistemine sahip. Türkiye'ye yapacağınız her yatırımda devletimizin her birimi sizinle birlikte olacaktır' dedi.

Mersin'in her alanda potansiyeli olan bir kent olduğunu belirten Vali Ali İhsan Su, "Mersin lojistik, sanayi, tarım ve turizm gibi alanları ile yatırıma açık ve potansiyeli olan bir kenttir. Kazanlı bölgesindeki yatırım ve Çukurova Bölgesel Havalimanı projesinin tamamlanması ile birlikte Mersin tamamen cazibe merkezi haline gelerek, yatırımcılar için olanaklı bir kent konumunda olacaktır" ifadelerini kullandı.

"1 milyon 600 bin kişiye istihdam sağlan bir yapıyız"

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer ise, MÜSİAD'ın yatırım ve istihdama odaklı çalışmalara imza attığını belirterek "9 Mayıs 1990'da Kurucu Genel Başkanımız Erol Yarar Beyin de aralarında bulunduğu 12 genç iş adamının kurduğu derneğimiz, bugün 11 bin üyesiyle 60 bine yakın işletmeyi temsil eden ve yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye istihdam sağlayan, yurt içinde 86, yurt dışında ise 89 farklı ülkede 219 irtibat noktasıyla üyelerine ve Türk ekonomisine hizmet eden, sadece ülkemizin değil dünyanın en önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi olmuştur. MÜSİAD yaptığı çalışmalar, yatırım ve istihdama sağladığı katkılarla ilimizin ve ülkemizin bu seviyelere ulaşmasında çok önemli rol oynamıştır. Bu bağlamda bizlerde ilk günkü heyecanla milli ekonomimize ve üretimimize katkı sağlamak için Türkiye'nin kendi içinde bütün, bölgesinde etkin, dünyada saygın bir ülke oluşturma mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Paranın gücünü ülkenin üretim gücünün belirleyeceğini kaydeden Yıldızgörer, şöyle devam etti; "Büyüyen bir ekonomi için ülkemizin donanımlı girişimcilere ihtiyacı vardır. Cumhurbaşkanımızın her platformda belirttiği gibi üretim ve ihracat odaklı bir ekonomi modelini benimsemeli, yatırımcılarımızı bu minvalde yönlendirmeli ve desteklemeliyiz. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın sanayicilere çağrıda bulunduğu Teknoparklar, Ar-Ge alanları, katma değerli üretim önceliği, nitelikli eleman istihdamı gibi tavsiyelerini MÜSİAD camiası olarak önemsiyor ve destekliyoruz. 2023 hedefleri doğrultusunda, yerelleştirme politikalarımız kapsamında, yabancı yatırımcının ülkemize gelmesini engelleyen uluslararası yanlış yönlendirmeleri önlemeliyiz, bunun için ayrıca bir yatırım diplomasisi hareketi başlatılmalıyız ve yerli-yabancı yatırımcıyı aynı sahada buluşturmalıyız. Mersinimiz büyümekte ve gelişmekte, yıllar öncesiyle bugünün arasında önemli farklar bulunmaktadır. Büyük limanıyla, iç piyasa ticaretiyle, ihracatıyla bugün ülkemizin önemli tarım ve sanayi kentlerinden bir tanesidir. Ülke ekonomimiz büyürken, Mersin ticaretinin yerinde sayması mümkün değildir ve her geçen gün bu büyüme devam edecektir."

Konuşmaların ardından Vali Su, milletvekili Hacı Özkan, Kurucu Genel Başkanı Erol Mehmet Yarar, MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve IBF Başkan Yardımcısı Gazi Mısırlı'ya, Yıldızgörer tarafından hediye verildi.