Müslüme'yi bulmak için ekipler, her yolu deniyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 9'uncu güne girildi. Bugün ormanlık alanların yanı sıra dere yatağında yapılan arama çalışmalarının yanı sıra kör noktalarda uçurum kenarlarında kalan yerler de arandı.

Alınan bilgiye göre, konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya'nın Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi. Burada 10 Kasım'da çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 2,5 yaşındaki kızları Müslüme, aynı gün saat 17.00 sırlarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu. Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, belediyeler ve AFAD'a bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Bölgede süren arama çalışmalarında 9'uncu güne girildi. 200 kişiden oluşan profesyonel ekip, iz takip ve kokuya duyarlı köpekler ile birlikte vadi, orman ve dağlık alanda arama çalışmasını bugün de sürdürdü. Mersin ve Adana'dan gelen AFAD ekipleri bugün Babadıl Deresi ve çevresindeki makilik alanda arama faaliyeti yürüttü. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerde hem drone ve iz takip köpeği ile çalışma yaptı hem de halatla yamaçlardan indi. Tüm zorlu koşullara rağmen ekipler kör noktada kalan mağaraların bulunduğu bölgede detaylı arama yaptı.