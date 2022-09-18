Mut Belediye Başkanı Şeker: "Halka hizmet için bu koltuktayım"

Mersin Mut İlçe Belediye Başkanı Volkan Şeker, seçildiği günden bu yana tek amacının hizmet olduğunu ifade ederek, "Halka hizmet için bu makama oturduk onların emrindeyiz” dedi

Başkan Şeker, ekonomisi tarıma dayalı olan ilçede, tarımsal üretimin yapıldığı arazi yollarının bakım çalışmaları ve çocuklar için sosyal alanlar inşa ettiklerini söyledi. Zor şartlar ve borçlu bir belediye teslim aldığını söyleyen Başkan Şeker, “Başkan seçildiğim günden bu yana vatandaşlarımı asla üzmedim ve üzmem de. Ben onlara hizmet için bu koltuktayım. Belediyeyi borçlu olarak teslim aldım. Ama asla vatandaşlarıma hizmet etmekten vazgeçmedim. Belediyenin bütçesi dar ve kısıtlı olduğu halde imkanlar dahilinde ilçeme hizmet etmek için elimden gelen gayreti gösteriyorum” dedi.

Halkın iyi gününde, kötü gününde hep yanında olduğunu söyleyen Başkan Şeker, “Hangi partili olursa olsun ayırt etmeden dertlerini ve sıkıntılarını dinleyip çare bulmak için gayret gösterdim. İnanın belediye bütçesi çok kısıtlı. Bu hep böyle gidecek anlamına gelmez. Doğalgaz ana boru döşenmesi sebebiyle cadde ve sokakların durumunu biliyorum ama en kısa zamanda Allah'ın izniyle o cadde ve sokaklardaki yolların tamiratını yapacağım bu konuda vatandaşlarımı biraz daha sabretmelerini diliyorum. Belediye hizmetleri, gelir gider harcamalarını bizzat takip etmekteyim. Personelim daima gözetimim altındadır" diye konuştu.

Doğalgaz çalışması nedeniyle yollarda kazı yapıldığını ve bundan dolayı vatandaşlardan biraz sabretmesini isteyen Başkan Şeker, "Çalışmalar biter bitmez ekiplerimiz mahalle aralarındaki yollarda iyileştirme ve yenileme çalışmaları yapacak. Ayrıca mahallelerde yol bakım-onarım, kaldırım parke döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarını da gerçekleştiriyoruz” dedi.