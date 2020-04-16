Mut Belediyesi ekipleri, sokak sokak gezip vatandaşa maske dağıttı

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, belediye olarak hizmeti vatandaşın ayağına kadar götürme prensibi ile hareket ettiklerini söyleyerek "Evde kal, sağlıklı kal" çağrısında bulundu.

Bugüne kadar ilçe halkına 20 binin üzerinde maske dağıtıldığını söyleyen Başkan Şeker, “Karaman ilinden bir şirket ve Mut Halk Eğitim Merkezinden elde ettiğimiz maskeleri, Belediye personellerimize cadde, sokak ve esnaflar tek tek gezilerek vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu güne kadar 20 binin üzerinde maske dağıttık ve dağıtmaya da devam edeceğiz. Bunun yanı sıra vatandaşın diğer isteklerini de bizzat evlerine kadar ulaştırıyoruz. Biz Belediye olarak vatandaşın ayağına kadar hizmetimizi götürmeye devam edeceğiz bundan da mutluluk duyuyoruz” dedi.

Hiçbir yerde satılmayan ve temin edilemeyen maskelerin Mut Belediyesi tarafından ayaklarına kadar getirilip verilmesinden dolayı hizmetten memnun olan vatandaşlar, "Belediyemizden Allah razı olsun" diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.