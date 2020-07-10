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Mut Belediyesi filosuna 5 yeni araç

Mersin Mut Belediyesi araç filosuna 5 yeni hizmet aracı kazandırdı.


Mut Belediye Başkanı Vekili Burak Parça, daire müdürleri, koordinasyon yetkilileri, basın mensupları ve vatandaşların katıldığı organizasyonda düzenlenen törenle belediyeye kazandırılan 5 aracı tanıttı.


Törende konuşan Başkan Vekili Burak Parça, Mut Belediyesinin kendi imkanlarıyla ilçeye 5 adet hizmet aracı tahsis edildiğini belirtti. Parça, “Belediyemize tamamı kendi imkanlarımızla 5 yeni araç kazandırdık. 1 adet grayder, 1 adet silindir, 1 adet çöp arabası ve 2 adet kamyon olmak üzere toplam 2 milyon 991 bin 192 TL'lik araçları Mut halkımızın hizmetinde kullanacağız. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Konuşmanın ardından kurban kesildi ve dualar edildi.

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