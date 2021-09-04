Mut Belediyesi'nde okullarda temizlik mesaisi

Mut ilçesinde temizlik faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Mut Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın sağlığını korumak adına mahallelerde kapsamlı temizlik ve hijyen çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ekipler, vatandaşların sıklıkça kullandığı mahalle, cadde, sokak ve okullarda başta olmak üzere buharlı araç ve arozözlerle yıkadı. İnsan ve araç yoğunluğunun en aza indiği saatleri tercih eden ekipler, önce sokak ve caddeleri süpürdü, ardından ise deterjanlı sularla yıkama çalışması gerçekleştirdi. Kaldırım, durak ve dükkan önlerini de basınçlı sularla temizleyen ekipler, hastalığa karşı bütün kullanım alanlarını steril hal getirdi. Temizlik çalışmalarıyla örnek olan Mut Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu kapsamlı çalışmaları, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker yaptığı açıklamada, halkın memnuniyetini ve huzurunu sağlayabilmek için gece gündüz çalıştıklarının altını ifade etti. Daha temiz bir Mut için çalışma programları dahilinde ilçedeki tüm alanlarda düzenli temizliğin yapıldığına dikkat çeken Başkan Şeker, “Temiz, sağlıklı bir ilçe hedefiyle, ekiplerimiz günün 24 saati çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizin tüm mahallelerinde gerek dezenfeksiyon gerek temizlik gerekse yıkama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye olarak tüm ekiplerimiz ile daha yaşanılır, daha güzel bir Mut ilçesi bırakacağız” dedi.