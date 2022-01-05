Mut Belediyesinden emekli olan personellere plaket

Mersin'in Mut ilçesinde belediyeden emekli olan personellere plaket takdim edildi.

Meclis gündeminin tamamlanmasının ardından düzenlenen törende konuşan Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, “Belediyecilik gibi çok farklı ve meşakkatli bir görevi layıkıyla yerine getirerek, bizim dönemimizde emekli olarak hizmet sürelerini başarıyla tamamlayan kıymetli büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bizden yana hakkımız helaldir. Onlardan da helallik istiyoruz. Elbette ki kapsamlı bir organizasyonla bir veda yemeği ile onlara teşekkürümüzü edeceğiz ancak bugün burada, kendi evlerinde, mesai arkadaşları ve meclisimiz huzurunda onların onurlandırılmaları gerektiğini düşündüm. Hepsine bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum. İlçemize ve belediyemize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Emekli olduktan sonra vefat eden Mustafa Yücel Çınar adına plaketini alan annesi emekli öğretmen Mahmut Çınar'ın konuşması esnasında duygusal anlar yaşandı. Çınar, hayata gözlerini yuman evladının acısıyla birlikte güzel bir anı olarak plaketinin de kendisine miras kaldığını ifade etti.

Emekliye ayrılan belediye personelleri, Halis Özcan, Mahmut Özdemir, Mustafa Mut, Soner Kara, Ali Mustafa Yastıbaş, Ömer Gülüş, Sadık Günay, Yaşar Macit, Mustafa Yücel Çınar, İbrahim Tatlı, Murat Sözeri, Ali Durmuş, Musa Metin, Murat Türk, Veli Akça, Orhan Yıldız, Mustafa Kişmir ve Mithat Şimşek.