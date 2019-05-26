Mut Belediyesi'nden iftar sofrası

Cumhuriyet Alanında düzenlenen iftara, MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, MHP milletvekilleri Olcay Kılavuz, Baki Şimşek, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, çevre ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar sofrasında bir konuşma yapan Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, "Sizlerle birlikte iftarımızı açtık. Rabbim birliğimizi daim eylesin. Tuttuğumuz tutacağımız oruçlarımızı kabul etsin. Bizler genel merkezimizin talimatıyla üretken ve çalışkan belediye olmak zorundayız. O hedefte ve o izde yürümek zorundayız. Bu vesileyle de hizmet etmek bizlere onur ve gurur veriyor” dedi.

Milletvekili Baki Şimşek ise, “31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakına ve seçilmiş olan Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker'e vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Volkan Şeker arkadaşımızın seçim süreci bitmiş Mut'a hizmet süreci başlamıştır. Bundan sonraki süreçte kendisine başarılar diliyorum” dedi.