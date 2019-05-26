İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mut Belediyesi'nden iftar sofrası

Mersin Mut ilçesinde belediye tarafından Ramazan etkinlikleri kapsamında, iftar programı düzenlendi.


Cumhuriyet Alanında düzenlenen iftara, MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, MHP milletvekilleri Olcay Kılavuz, Baki Şimşek, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, çevre ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


İftar sofrasında bir konuşma yapan Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, "Sizlerle birlikte iftarımızı açtık. Rabbim birliğimizi daim eylesin. Tuttuğumuz tutacağımız oruçlarımızı kabul etsin. Bizler genel merkezimizin talimatıyla üretken ve çalışkan belediye olmak zorundayız. O hedefte ve o izde yürümek zorundayız. Bu vesileyle de hizmet etmek bizlere onur ve gurur veriyor” dedi.


Milletvekili Baki Şimşek ise, “31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakına ve seçilmiş olan Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker'e vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Volkan Şeker arkadaşımızın seçim süreci bitmiş Mut'a hizmet süreci başlamıştır. Bundan sonraki süreçte kendisine başarılar diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.