Mut Belediyesi'nin 2023 bütçesi onaylandı

Oturumda 171 milyon 644 bin liralık 2023 bütçe oy çokluğuyla kabul edildi.

Ek gündem maddesinin meclis gündemine alınması kararıyla görüşmelere geçilen belediye meclisinin ilk gündem maddesinde, Mut Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı oylandı. Plan ve Bütçe Komisyonunda uygun bulunarak meclise sunulan madde, komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste ikinci ve ana gündem maddesini oluşturan Mut Belediyesi 2023 Yılı Bütçe Kararnamesi görüşmelerine geçildi. Yapılan görüşmelerde, 2023 yılı tahmini bütçesi her bir müdürlüğün bütçe kalemleri tek tek okunarak sırasıyla oylandı. Yapılan görüşmeler ve oylamalar sonrası gelir bütçesi 162 milyon 191 bin TL, artı net finansman 9 milyon 453 bin TL olarak tahmin edilirken, gider bütçesi 171 milyon 644 bin TL olarak gerçekleşti. Buna göre Mut Belediyesi 2023 Yılı Bütçesi, 171 milyon 644 bin TL olarak oy birliğiyle meclisten geçti.

Bütçe onaylandıktan sonra bir konuşma yapan Belediye Başkanı Volkan Şeker, “Kamu kaynaklarını en iyi şekilde, halkımızın yararına kullanan bir belediyeyiz. Hazır kaynak kullanmıyoruz. Kaynağı üretiyoruz, o kaynakla da şehre hizmet ediyoruz. Bütün bunları yaparken borçlanmadan, kendi iş gücümüzle bunu sağlıyoruz diyen Başkan Şeker, Bütçenin kabul edilmesinin ardından meclis üyelerine teşekkür etti ve ilçeye hayırlı olsun” diye konuştu.

Gündem maddelerinin görüşmelerinin tamamlanmasıyla Belediye Meclis Toplantısı sona erdi.