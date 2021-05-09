Mut Deresi temizleniyor

Tabanında bir metreye yakın balçık biriken, içerisinden otlar ve ağaçlar çıkan dere, iş makineleri temizleniyor.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, yaptığı açıklamada, "Yağmur sularının taşıdığı balçık ve çeşitli nedenlerle taşınan evsel atıkların oluşturduğu yığınlar nedeniyle bazı noktalarında tıkanmalar oluşan dere içerisine indirilen iş makineleri, tüm birikintileri kaldırıyor. Diğer ekipler ise dere kenarında bulunan otları kesiyor, suyun akışını engelleyecek atıklar kamyonlar kent dışına taşınıyor” dedi.

İş makinelerinin giremediği noktalarda ise belediye çalışanlarının beden gücüyle çalışma yaptığını söyleyen Başkan Şeker, "Ekiplerin temizlik çalışmalarıyla, haşerelerin üremeleri de engelleniyor. Islah çalışmalarının tamamlandığı noktalarda ise itfaiye araçlarıyla yıkama çalışmaları gerçekleştiriliyor" diye konuştu.