Mut Devlet Hastanesi'ne 375 bin lira bağış yapan çifte plaket verildi

Mersin'in Mut İlçesinde Devlet Hastanesi'ne bağış yapan hayırsever çifte, İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz tarafından plaket verildi.

Yardımsever Rahmi ve Birgül Gül çifti, Erdemli'den sonra Mut Devlet Hastanesi acil servisi için 375 bin TL bağışta bulundu. Mut Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Ceviz, Mut Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Özer, Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Deliktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Halifeoğlu ve hayır sever çift katıldı. ,

Sağlığa yapılan yatırımın ölümsüz bir yatırım olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, “Hayırsever Rahmi amcamız ve Birgül teyzemiz insanların yaşamına dokunan eğitim ve sağlık alanında katkılarda bulunuyorlar. Bugün de Mut Devlet Hastanesine 375 bin lira değerinde acil servisinin yenilenmesine katkı yaptı. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Yardımsever Gül çiftede eğitim ve sağlık alanında yaptıkları bağışlardan mutluluk duyduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından bağışta bulunan yardımsever Gül çiftine İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Ceviz tarafından plaket verildi.