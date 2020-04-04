İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mut ilçesinde Korona virüs tedbirleri sıkılaştırıldı

Mersin’in Mut ilçesinde yeni tip Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler her geçen gün daha sıkı şekilde uygulanmaya başlandı.

Mersin'in Mut ilçesinde yeni tip Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler her geçen gün daha sıkı şekilde uygulanmaya başlandı.


Mut Belediyesi'ne bağlı ekipler, ilçede bulunan semt pazarlarına giriş yapan vatandaşların ateşlerini ölçüp, Korona virüs hakkında bilgilendirme yapıyor.


Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, pazar esnafına mesafe konusunda uyarılarda bulunarak, “Pazartesi ve Cuma pazarının yerini birleştirdik. Bundan böyle pazartesi, perşembe ve cuma günleri, cuma pazarında 3 gün boyunca pazar açılmış olacak. Pazar yerindeki tedbirlerin artarak devam ediyor. Ayrıca bin lira yardım alacak vatandaşların paraları personeller tarafından evlerine gidilerek teslim ediliyor” dedi.


İlçe giriş ve çıkışlarında önlemlerin devam ettiğini belirten Mut Kaymakamı Muammer Köken de, zorunlu olarak dışarı çıkan vatandaşları uyarmak için bu tür afişler hazırladıklarını belirterek, trafikteki vatandaşların ateşlerinin ölçüldüğünü, pozitif bir vaka ihtimaline karşı sağlık ekiplerinin hazır beklediğini kaydetti. Diğer kentlerden ilçeye gelenlerin 14 gün gözlem altında kalmalarının önemine işaret eden Köken, bu konuda titiz davranmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.