Mut ilçesine 6 yeni hekim atandı

Sağlık Bakanlığınca Mersin'e çeşitli branşlarda 13 yeni uzman hekim ataması yapılırken, bunlardan 6'sının, daha önce uzman doktor sıkıntısı yaşandığı iddiası ile gündeme gelen Mut ilçesinde görevlendirildiği bildirildi.

Mut Devlet Hastanesi'nde görevlendirilen hekimlerin, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, ruh sağlığı ve tıbbi biyokimya uzmanı olarak görev yapacakları öğrenildi. Ayrıca Mersin'e ataması yapılan uzman hekimlerin 6'sının Şehir ve Eğitim Hastanesi'nde, birinin ise Tarsus Devlet Hastanesi'nde görev yapacakları belirtildi. Ataması yapılan hekimlerin yaklaşık 1 ay içerisinde göreve başlamaları bekleniyor.

63 bin nüfusu bulunan Mut'ta, bir süre önce uzman doktor sıkıntısı yaşandığı dile getirilmiş ve soruna çözüm bulunması istenilmişti.