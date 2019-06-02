Mut, Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'ne hazır

Mersin'in Mut ilçesinde 57'ncisi düzenlenecek Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali hazırlıkları tamamlandı.

7 Haziran'da tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda açılış töreniyle başlayacak olan 57'nci Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali 3 gün sürecek.

İlki 1962 yılında yapılan Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali, 7–9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival etkinlikleri kapsamında, konserler, sergiler, sportif ve sanatsal etkinlikler düzenlenecek.

Belediye Başkanı Volkan Şeker, festivalle ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Sofralık kayısı diyarı olan Mut ilçesinde ülkemizin en eski festivallerinden olan Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'ni bu yıl da coşkuyla gerçekleştireceğiz. Bu yıl Ramazan Bayramıyla festivalimizi birlikte kutlayarak halkımıza çifte bayram yaşatacağız" dedi.

Festivale yurt dışı ve yurt içinden önemli konukları davet ettiklerini söyleyen Başkan Şeker, “7 Haziran Cuma günü Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda saat 14.00'de festival açılışı yapılacak. Festivalin birinci günü gündüz bölümünde, Mut Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösterisi, kayısı yeme yarışması, Dilek Havuzu'na kayısı dökülmesi, sergi ve resim sergisi açılışları yapılacak. Akşam bölümünde ise Latif Doğan ve Merve Özbey, ikinci gün akşamı Zakkum ve Rubato grupları konser verecek" diye konuştu.