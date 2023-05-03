Mut Kaymakamı Ayrancı görevine başladı

Mersin'in Mut İlçesine atanan Kaymakam İhsan Ayrancı görevine başladı.

Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl'ün, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Osmaniye'de görevlendirilmesi ve sonrasında Bitlis'in Ahlat ilçesine atamasının yapılmasının ardından, Mut Kaymakam Vekili olarak İhsan Ayrancı görevlendirildi. Görevine başlayan Ayrancı, ilçeye kaynakların gelmesi için doğru projeler ile doğru yerlere başvurarak elinden geldiğince çalışacağını kaydetti.

Kaymakam Ayrancı, "İnsanlar her şeyden önemli. Burada insanlar naif, nazik, nezaketli, iyi niyetli. Bizim görevimiz esenlik, güvenlik ve refah. Bir sonraki aşamada kişilerin gelir düzeyini ve sonra da sosyo-kültürel entelektüel birikimlerini arttırmak. Ben Mut'a geldiğim için mutluyum. Mut güzel yer. İnşallah Mutlular da benden mutlu olur" dedi.