Mut Kaymakamı Muammer Köken göreve başladı

Mersin'in Mut İlçe Kaymakamlığına atanan Muammer Köken göreve başladı.

Kırıkkale'nin Keskin İlçe Kaymakamı iken Mersin Mut İlçe Kaymakamlığına atanan Muammer Köken, 1977'de Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kumluca'da tamamladı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1998–2004 yılları arasında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda Maliyet Muhasebesi Uzmanı olarak çalıştı. 2004 yılında Kaymakamlık mesleğine başladı. Sırasıyla Denizli Beyağaç Kaymakam Vekilliği, Konya Çeltik Kaymakamlığı, Ardahan Posof Kaymakamlığı, Tunceli Vali Yardımcılığı, Bingöl Genç Kaymakamlığı, Seydikemer Kaymakamlığı, Kırıkkale Keskin Kaymakamlığı görevini yürüttü.

8 Ağustos 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesiyle Mut İlçe Kaymakamı olarak atanan Köken, evli ve 4 çocuk babası.