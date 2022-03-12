Mut Sertavul geçidi ulaşıma geçit vermiyor

İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi, sabahtan bu yana etkili olan yoğun kar, sis ve tipi nedeniyle ulaşım kapalı.

İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi yoğun kar, tipi ve sis nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin 24 saat esasına göre çalışmasına rağmen kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle Sertavul Geçidine ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi Mut Şube Müdürlüğü ekiplerinin yüksek kesimlerindeki karla mücadelesi ise hava şartları yüzünden yapılamıyor.

Sertavul Geçidi'nde yoğun kar, tipi ve sis nedeniyle Karaman ilinden Mut istikametine gelmekte olan araçlar sertavul geçidinde, Mut Karaman istikametine gitmekte olan araçlar ise Mut ilçesine bağlı Yapıntı Mahallesi Zeytin alanı mevkiinde durdurularak gidişlerine izin verilmiyor.