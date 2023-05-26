Mut Vergi Dairesi hizmete açıldı

Mersin'in Mut ilçesinde malmüdürlüğü olarak hizmet veren Vergi Dairesi artık kendi adıyla hizmete devam edeceği belirtildi.

Mut Vergi Dairesi Müdürlüğü, daha önce Malmüdürlüğü olarak hizmet verdiği Mut Hükümet Konağı'nın 3. katındaki yerinde mükelleflere hizmet verecek. Mut Vergi Dairesi'nin açılmasıyla birlikte ilçedeki mükelleflerin, birçok mali iş için il merkezine gitmek zorunda kalmayacağı ifade edildi.

Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada:“Hazine ve Maliye Bakanlığımız (Gelir İdaresi Başkanlığı), Mükellef haklarını gözeterek vergide gönüllü uyumu artırmak ve kaliteli hizmet sunmak üzere hizmet seçeneklerini geliştirmekte mükellefleri vergisel yükümlülükleri konusunda etkin bir biçimde bilgilendirerek. Ülkemiz mali yönetiminde önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Bu çerçevesinde Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı olarak mükelleflerimize daha yetkin ve kaliteli hizmet vermek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığımızın) Olurları ile İlimiz Mut İlçesi, Mut Malmüdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bağlı vergi dairesi kapatılarak bu tarihten itibaren Mersin Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Mut Vergi Dairesi Müdürlüğü adı ile Mut Hükümet Konağının 3. katında hizmet vermeye başlamıştır”denildi.