İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar güven tazeledi

Mersin Mut Ziraat Odası başkanlık seçimini Hıdır Kar kazandı.


101 delegeden 100 delegenin oy kullandığı seçimde 1 oy geçersiz sayıldı. 53 oy alan Hıdır Kar, rakibi Mehmet Şahin karşısında seçimi kazanan isim oldu. Mehmet Şahin ise seçimden 46 oy aldı. Mut Ziraat Odası Başkanlığı için genel kurul seçimleri Ziraat odası konferans salonunda yapıldı. Kurulda 21 kişilik meclis üyeliği seçimleri için mevcut Hıdır Kar ve Mehmet Şahin'in listeleri yarıştı. 101 delegeden 100 delegenin oy kullandığı seçimde, 1 oy geçersiz sayılırken 53 oy alan Hıdır Kar seçimi kazandı. Diğer aday Mehmet Şahin ise 46 oy aldı.


Yapılan seçimlerde meclis üyeliklerine Hıdır Kar, Sabit Kaya, Yaşar Ataş, Halil Işık, Fettah Ündar, Veysel Şah, Mustafa Aslan, Adem Tunç, Mehmet Şahin, Tuncay Örs, Ali Turhan, Selim Melleç, Ahmet Çetin, Hüseyin Bıçkı, Yakup Ceylan, Ayhan Özkan, Abdullah Kurt, Kadir Ay, Mustafa Ertuğrul, Turgay Ata ve Abdullah Özdil seçildi.


Seçimi kazanan Hıdır Kar yaptığı konuşmada, “Tekrar beni layık gören delegelerime sonsuz teşekkür ederim. Ben bir çiftçi çocuğu olup çiftçinin halinden anlarım. Ekibimle birlikte kaldığımız yerden çiftçinin çıkarları doğrultusunda çalışmalarıma devam edeceğim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.