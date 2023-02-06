Mut Ziraat Odası Başkanlığına Muharrem Yılmaz seçildi

Mersin'in Mut ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığına Muharrem Yılmaz seçildi.

İki listenin yarıştığı Mut Ziraat Odası Başkanlığına mevcut başkan Hıdır Kar ve Muharrem Yılmaz aday oldu. Toplam 102 delegenin tamamının katıldığı seçimler sonucunda Hıdır Kar 50 oy alırken, Muharrem Yılmaz 52 oy alarak odanın yeni başkanı oldu. Seçim sonrasında açıklama yapan Yılmaz, “İlçemizdeki üreticilerimizin sorunlarını biliyoruz. Sorunları dinleyen değil çözen bir oda yönetimi olmak için yola çıktık. Önümüzdeki süreçte yönetimde görev alan arkadaşlarımızla birlikte ilçemizde yetişen ürünlerin en iyi şekilde değerlenmesi ve üreticilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmeleri için kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.