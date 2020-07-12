İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mutfakta yılan paniği

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir evin mutfağına giren 2 metrelik yılan itfaiye ekibince yakalanıp, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir evin mutfağına giren 2 metrelik yılan itfaiye ekibince yakalanıp, doğal yaşam alanına bırakıldı.


Alınan bilgiye göre, Kargıpınarı Mahallesi'ndeki evlerinin mutfağında yaklaşık 2 metrelik yılan gören ev sahipleri, itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Eve gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Davultepe İtfaiye Grup Amirliği ekibi, mutfaktaki yılanı yakaladıktan sonra doğal yaşam alanına bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.