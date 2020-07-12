Mutfakta yılan paniği

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir evin mutfağına giren 2 metrelik yılan itfaiye ekibince yakalanıp, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir evin mutfağına giren 2 metrelik yılan itfaiye ekibince yakalanıp, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Kargıpınarı Mahallesi'ndeki evlerinin mutfağında yaklaşık 2 metrelik yılan gören ev sahipleri, itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Eve gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Davultepe İtfaiye Grup Amirliği ekibi, mutfaktaki yılanı yakaladıktan sonra doğal yaşam alanına bıraktı.