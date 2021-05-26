‘Mutlu Hasta' sloganıyla hastalara kültür gezisi

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık turizmi kapsamında hastanede tedavileri süren hastaları ve ailelerini, ‘Başarılı Tedavi, Güvenli Sosyalleşme ve Mutlu Hasta' sloganıyla kültür gezisine götürdü.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, ulusal ve uluslararası alanda, modern tıbbın ulaştığı en üst düzey sağlık uygulamalarını takip ederek, alanında başarılı doktorları ve gelişmiş sağlık hizmetlerinin yanı sıra sunulan güvenli sosyal faaliyetler ile Mersin kültürünün, tarihinin tanıtımı ve hastalarının eğlenmesi için fırsat sunulduğu belirtildi.

Bu kapsamda, yaklaşık 4 aydır tedavileri süren hastaların, hekiminden görüş ve Covid-19 süreci ile ilgili tedbirler alınarak kültür gezisine götürüldüğü ifade edilen açıklamada, hastalar ve ailelerine Mersin'in tarihi yerlerinin tanıtıldığı ve denizle buluşturulduğu kaydedildi.

Uluslararası Sağlık Turizmi çalışanları, “Sağlık; sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, beden, ruh, sosyal ve spiritüel yönden tam iyilik halidir. Hastalarımız medikal tedavilerini alırken, hastalarımızın ruhsal, sosyal ve spiritüel yönden de tam bir iyilik bulmalarını umuyoruz ve bunun için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandılar.

Çok keyifli bir gün geçirdiklerini belirten hastalar ve aileleri de, Uluslararası Sağlık Turizmi çalışanlarına teşekkür ettiler.