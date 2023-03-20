Mutlu Yaşam Köyü daha geniş kitlelere ulaşıyor

Protokol çerçevesinde öğrenciler, öğretmen ve mezunları, sosyal, sanat ve kültürel alanlarda Mutlu Yaşam Köyünde çeşitli etkinlikler yapılabilecek.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve İçel Anadolu Liseliler Derneği Başkanı Teslime Yıldız arasında imzalanan protokol çerçevesinde öğrenciler, öğretmen ve mezunları, sosyal, sanat, kültürel ve moral katkı sağlaması amacıyla Mutlu Yaşam Köyünde çeşitli etkinlikler yapılabilecek. Dernek, vatandaşların doğa ile iç içe, üreterek, eğlenerek ve paylaşarak güzel zaman geçirmesi amacıyla hayata geçirilen ve her yıl binlerce kişinin kullandığı Mutlu Yaşam Köyünde, sadece İçel Anadolu Liselilerin değil, göçle gelen çocuklar, farklı inanç ve kültüre sahip insanların kaynaşması, iletişimi ve dayanışmasına yönelik etkinlikler yapacak. Kültürler arası diyaloğu da geliştirecek etkinliklerin yanında ulusal ve uluslararası sanatçıların katılacağı, sanat faaliyetlerinde yapılması sağlanacağı ifade edildi.

"Mutlu Yaşam Köyü daha geniş kitlelere ulaşacak"

Mutlu Yaşam Köyünü daha geniş kitlelerin kullanabilmesi amacıyla yaptıkları iş birlikleri çerçevesinde İçel Anadolu Liseliler Derneğiyle bir protokol imzaladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Tarhan, "Açıldığı ilk günden bu yana çok sayıda kurum, kuruluş, topluluk ve vatandaşa ev sahipliği yapan, özellikle yurtdışından gelen konuklarımızın misafir olduğu Mutlu Yaşam Köyümüz, İçel Anadolu Liseliler Derneğiyle birlikte daha geniş kitlelere ulaşacaktır. Mersin'de bir kültür haline gelmiş İçel Anadolu Liseliler, Mutlu Yaşam Köyümüzün daha aktif kullanımına büyük katkı sunacaklardır. Yapacağımız ortak etkinliklerle daha çok insanımızın burayı tanımasını ve kullanmasını sağlayacağız" dedi.

Dernek Başkanı Teslime Yıldız ise "Mezitli Belediyesiyle farklı dönemlerde pek çok etkinlikte bir araya geldik. Şimdi bu protokol ile iş birliğimizi daha geniş kitlelere hitap edecek ve daha çok insanımıza dokunacak şekilde büyütüyoruz" ifadelerini kullandı.