‘Mutlu Yaşam Köyü' tamamlanma aşamasına geldi

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi tarafından Tece Şahintepe Mahallesi'nde inşa edilen ‘Mutlu Yaşam Köyü' projesi tamamlanma aşamasına geldi. İçerisinde bungalov tipi evlerin, uygulama atölyelerinin, hobi alanlarının, proje pazarlarının yer alacağı Mutlu Yaşam Köyünde, 7'den 70'e her yaştan insan eğitim kamplarına katılacak, doğa ile iç içe hayvan besleyecek, hobilerini hayata geçirecek, üretimlerini pazarlayabilecek.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yeni bir projeye daha imza atıyor. Eski Köy Enstitüleri ruhunu yaşatmanın hedeflendiği ‘Mutlu Yaşam Köyü' projesi, kısa sürede tamamlanarak Mezitlililerin hizmetine sunulacak. 20 dönümlük bir alanı kapsayan proje, Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri arasında yapılan yarışma ile başladı. Mutlu Yaşam Köyü'nde her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü.

“Dünyaya örnek olacak”

Başkan Tarhan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, projenin dünyaya örnek olacağını ifade etti. Tarhan, “Bu projede en önem verdiğimiz konu; vatandaşlarımızın bu köye geldiklerinde birbirleriyle kaynaşmaları ve şehirden uzaklaşıp güzel vakit geçirmeleridir. ‘Mutlu Yaşam Köyü', Türkiye'de bir ilk. Bu projemizle ilgili daha önce Mersin Üniversitesi ile de bir ön çalışma yapmıştık. Davultepe ve Tece arasında 20 dönümlük bir alanda ‘Mutlu Yaşam Köyü' projemiz önümüzdeki aylarda hayata geçecek. İlk etabını tamamladığımız proje ile bazı yurt dışından gelen konuklarımızı Mutlu Yaşam Köyü'nde misafir etmeyi planlıyoruz. ‘Mutlu Yaşam Köyü'nde bungalovlardan yapılmış bazı küçük evler olacak. Dileyen vatandaşlarımız bu evlerde de hafta sonu dinlenmek üzere kalabilecekler” dedi.

Projenin kendisi için özel bir anlamı ve önemi olduğunun da altını çizen Tarhan, “Mutlu Yaşam Köyü, bir anlamda eski Köy Enstitüleri mantığından hareket edilerek tasarlandı. Boş zamanlarında insanların oraya giderek, orada hoşça vakit geçirebilecekleri ama bu vakit geçirmeleri daha interaktif hareket içerisinde, biraz üretime de dönük olarak faaliyet verecek. Çocuğu ile emeklisi ile bir taraftan bahçe işi ile uğraşırken bir taraftan müzik yapan veya hayvansal bazı ürünlerle ilgili süt ürünleri elde edecek, bunları değerlendirecek proje pazarını bünyesinde barındıracak. Tarımsal üretim, ahşap işleri, doğrama işleri ile uğraşmak gibi vatandaşlardan gelen her talebi değerlendireceğiz” diye konuştu.