Mut'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik günü etkinlikleri

Mersin'in Mut ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Mersin'in Mut ilçesinde şehitli ziyareti ile başladı. İlçe şehitliğinde Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkanı Volkan Şeker, Protokol Üyeleri, kamu kurum ve kuruluş amirleri, şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, İlçe Müftülüğü tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Şehitler için dualar okundu, öğle namazını müteakip ilçe merkezindeki Selimiye Camii'ne geçilerek 15 Temmuz Şehitleri'nin ruhuna mevlidi şerif ve dualar okundu.

15 Temmuz akşam saat 20.00'de Mehter Takımı ile beraber halkın yoğun katılımıyla Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitleri'ni anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.00'de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, 15 Temmuz ruhunu yansıtan fotoğraf ve film gösterileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı konuşmasının izlenmesi, şiir dinletilerinin ardından saatler 00.13'ü gösterdiğinde tüm camilerde okunan selaların ardından yapılan dua ile program sona erdi.