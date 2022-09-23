Mut'ta 200 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 200 bin ton zeytin ve 20 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor.

Mersin'de zeytin üretiminin yüzde 75'i, Türkiye üretiminin ise yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği Mut'ta, 12 milyon 500 bin kayıtlı, yeni dikilen meyvesiz ve kayıtsız toplam 15 milyon zeytin ağacı bulunuyor. İlçede üretilen zeytinyağına ‘Mut Zeytinyağı' adıyla 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, "Bu yıl 200 bin ton zeytin ve 20 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekliyoruz. Mut ilçemizde zeytincilik yüz yıllar öncesine dayanmaktadır. Bunun en bariz örneği de Haydar Mahallemizdeki bin 300 yıllık anıt zeytin ağacımız bulunmaktadır” dedi.

Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar ise zeytinde erken hasadın yağ kalitesini olumsuz etkilediğini belirterek, "Erken hasat ayrıca fiyatın düşmesine neden olmaktadır. Erken hasat yaparak kaliteyi, fiyatı ve rekolteyi düşürmeyelim. Zeytin hasadını ekim ayının ilk haftasından sonra yapmaya gayret gösterelim” diye konuştu.