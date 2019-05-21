Mut'ta başıboş sokak köpekleri toplanıyor

Mersin'in Mut ilçe merkezindeki başıboş köpekler, vatandaşların yoğun şikayeti üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi Köpek Toplama ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından koruma altına alınmak üzere toplatılıyor.

Görevliler, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda vatandaşlara sıkıntı yaşatan başıboş sokak köpeklerini toplayıp Köpek Toplama ve Rehabilitasyon Merkezine götürüyor.

İş yerleri önüne, kaldırımlara dahi çıkamaz hale gelen vatandaşlar, "Özellikle gündüz ve akşamları kaldırımlarda yürüyemez olduk. Yanlarından geçmeye kalkışsak kalabalık oldukları için saldırıyorlar. Sokakları işgal eden köpeklerden dolayı şikayetimizi Mut Belediyesi'ne yaptık. Onların da sokak köpeklerini toplayıp götürmeleri bizleri rahatlattı" dediler.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, "Çevre il ve ilçelerin köpekleri toplayarak Mut ilçe sınırına bırakıp gitmelerinden bıktık. Sürülerle gelen köpekleri ayda 2 defa ilçemize gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Köpek Toplama ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından toplanıp koruma altına alınmak üzere Mersin iline götürüyorlar. Orada bakımı en iyi şekilde yapılıyor. Köpek sahip olmak isteyenlere de veriliyor. Ayrıca sokak ve caddelerde zarar verecek köpekleri gören vatandaşların belediye görevlilerine haber versinler” dedi.