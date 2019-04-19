Mut'ta erikte 35 bin ton rekolte bekleniyor

Acar, yaptığı açıklamada, ilçede açıkta hasadının başlamasıyla kilosunun kalitesine göre 6 ile 13 lira arasında satılan eriğin üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirterek, "Bu yıl ilçede 35 bin ton erik rekoltesi bekliyoruz. Erik üretimi genelde Kıravga, Aşağı Köselerli, Elbeyli, Fakırca, Haydar, Hisar, Irmaklı, Kadıköy, Köselerli, Yukarı Köselerli, Barabanlı, Evren, Kelceköy, Kurtsuyu ve Hamam mahallelerinde yapılıyor. Mut'ta yetişen can ve papaz eriği, görünümü, sulu ve lezzetiyle tüketiciler tarafından yoğun talep görüyor" dedi.

Erik fiyatlarından üreticilerin memnun olduğunu söyleyen Acar, Mut'ta açık alanda hasadına başlanan eriğin Mut Belediye Toptancı Hali'nde özel paketlendikten sonra Ankara, İzmir, İstanbul ve Mersin başta olmak üzere talebe göre Türkiye'nin değişik illerindeki marketlere gönderdiklerini kaydetti.