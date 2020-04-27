İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mut'ta fırınlar denetlendi

Mersin’in Mut ilçesinde zabıta ekipleri ramazan dolaysıyla fırınları denetledi.

Mersin'in Mut ilçesinde zabıta ekipleri ramazan dolaysıyla fırınları denetledi.


Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker'in talimatıyla rutin fırın denetimlerini ramazan ayı dolayısıyla sıklaştıran zabıta, ilçedeki fırınlarda pide gramajlarının yanı sıra hijyen denetimini de yaptı.


Başkan Şeker, ramazan ayının başlamasıyla birlikte rutin fırın denetlemelerini sıklaştırdıklarını belirterek, "Ramazan pidesi yapan fırınları hijyen ve gramaj açısından denetledik. Fırınlarda pidenin gramaj konusunda hiçbir sıkıntıya rastlamadık. Hijyen konusunda gerekli ihtarlarda bulunduk. Bu denetimlerimizi tüm gıda üretimi yapan işletmelere yaymayı planlıyoruz. Kurallara riayet eden esnafımıza da teşekkürlerimizi ilettik” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.