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Mut'ta fırınlara Ramazan denetimi

Mersin Mut ilçesinde Ramazan ayı dolayısıyla ilçede imalat ve satış yapan fırınlara yönelik hijyen, etiket ve gramaj denetimleri yapıldı.


Mut Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ruhsat ve evrakların yanı sıra, genel temizlik, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ve ekmek gramajları kontrol edildi, kurallara uymayan iş yerlerine tutanak tutularak ihtarda bulunuldu.


Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, vatandaşın sağlıklı ve güvenilir bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaları için fırın ve imalathanelere yönelik denetimlerini sıklaştırdıklarını söyledi. Şeker, “Zabıta ekiplerimiz tarafından yürütülen bu denetimlerle amacımız, iş yerlerine ceza yazmak değil, üretilen ve satışı yapılan gıdaların sağlıklı bir şekilde halkımıza sunulmasıdır. Denetimlerde özellikle hijyen, etiket ve gramaj konusuna çok önem veriyoruz. Eksiği olan esnafa tutanak tutulup bir defa uyarı yapıyor sonra yine devam ederse cezai işlem gerçekleştiriyoruz. Ayrıca vatandaşın şikayet ve taleplerini de dikkate alıyoruz. Zabıta ekiplerimiz gece gündüz görevlerini sürdürecek” dedi.

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