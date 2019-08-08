Mut'ta gıda denetimleri

Kurban Bayramının yaklaşması üzerine, İlçe Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından yürütülmekte olan gıda denetimlerinde, bayramda tüketimleri artan ürünlere, alkollü içki satışı ve toplu tüketime yönelik olarak bu durumu fırsata çevirmek isteyen fırsatçılara meydan vermemek amacıyla, tatlıcı ve şekerlemeciler, unlu mamuller, toplu tüketim yerleri, şarküteri, kasaplar, fırınlar, alkollü içki satışı ve toplu tüketim yapan yerlerin denetimlerine ağırlık verildi.

Yapılan denetimlerde işletmelerin gıda maddesi üretiminde ve saklanmasında kullanılan malzemelerin ilgili yönetmelik ve tebliğlere uygunluğu, personellerin çalışma şartları ve kişisel hijyenleri de denetim ekiplerince titizlikle kontrol edildi.