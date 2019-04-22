Mut'ta hal sezonu dualarla açıldı

Mersin'in Mut ilçesinde sebze ve meyve toptancı hali esnafı sezonu dualarla açtı. Mevsimlik olarak faaliyet gösteren Mersin Büyükşehir Mut Sebze ve Meyve Toptancı Hali, Türkiye'nin turfanda erik ve kayısı sezonunda nisan ile temmuz ayları arasında hizmet veriyor.

Mersin Büyükşehir Mut Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, sezonun başlamasıyla birlikte halde hareketlilik yaşanacağını belirterek, Türkiye'nin erkenci sofralık kayısı ihracatının 50 milyon dolar civarında olduğunu, ihracatın yüzde 85'inin ise Mut'tan gerçekleştirildiğini söyledi.

İlçede 56 bin dekar alanda kayısı ve 13 bin dekar alanda da erik üretimi yapıldığını kaydeden Acar, “Bu yıl 35 bin ton erik ve 110 bin ton kayısı rekoltesi beklentimiz var. Mut'ta yetişen kayısı ve eriğin kalitesi, kokusu, lezzeti ve hatta görüntüsü ülkemizin hiçbir yerinde olmamaktadır. Çünkü iklim olarak mikro klima denilen esinti, hem görüntü, hem rengini, hem tadını, hem de kokusunu doğallaştırıyor. Onun için diyoruz ki marka Mut'tur, kayısı ve eriğin ana memleketi Mut'tur" dedi.

2018 yılında 140 bin ton sofralık kayısı üretildiğini bunun 50 bin tonunun ihraç edildiğini vurgulayan Acar, "Para olarak karşılığı ise 45 milyon doları aştı. 2019 yılında kayısıda rekolte beklentimiz 110 bin ton kayısı ve 35 bin tonda erik. Bunun yarısı kadar da ihracat beklentimiz var. Mut kayısısı ve erik iç piyasada sadece Ankara, İstanbul, İzmir'e değil artık Türkiye'nin her bölgesine, dış piyasada ise genel ağırlıklı Rusya, Irak, Ortadoğu ülkeleri ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz” diye konuştu.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ise ilçenin ayakta kalmasının tarıma bağlı olduğunu ifade ederek, "İlçede tarımı birinci dereceye koymamız lazım. Mut ürünlerinin dünyada ilk üçe girdiğini bilmeniz gerekli. Kayısı deyince Malatya akla geliyor ama bizim Malatya'dan ayrıcalığımız var. Biz sofralık erkenci kayısı üretiyoruz Malatya ise kurutmalıkta öncü. Ürünümüzün kalite ve farkında lığını dünya markasına taşımamız lazım" diye konuştu.

Mut Kaymakamlığını vekil olarak yürüten Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat'da, tüm üretici ve komisyonculara sezonun hayırlı olmasını ve bol kazanç diledi.

Açılışa katılan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ve MHP Milletvekili Baki Şimşek ise hayırlı bir sezon ve kazanç dilediler.

İlçe müftlüğü görevlileri tarafından dua okunduktan sonra, komisyoncular tek tek gezilerek yeni sezonun hayırlı olması dileklerinde bulunuldu.

Açılış sonrası misafirlere kavurmalı pilav ikram edildi.