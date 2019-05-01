İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Mut'ta hırsız operasyonu

Mersin’in Mut ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı, 2’sine ev hapsi cezası verildi.

Mersin'in Mut ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı, 2'sine ev hapsi cezası verildi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 29 Nisan 2019 günü atıl durumdaki akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan suça sürüklenen çocuklar E.T. ve Ü.A. iş yerinde yakalandı. Ü.A'nın üzerinden 5 adet projektör ampul ele geçirildi. Yapılan görüşmede hırsızlık için Z.Y.'nin kendilerini yönlendirdiği, E.T. ile daha öncesinde de iş yerinden 14 adet madeni yağ çaldıklarını, ampulleri de Karaman'da satmak için Z.Y.'ye teslim edeceklerini söylediler.


Zanlılardan Z.Y. ve E.T. ise Karaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından, E.T. ve Z.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. E.T. ve Ü.A'ya ev hapsi cezası verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.