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Mut'ta ihtiyaç sahibi bin aileye erzak yardımı

Mersin’in Mut ilçesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Mut Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliğiyle bin aileye erzak yardımı yapıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Mut Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliğiyle bin aileye erzak yardımı yapıldı.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Mut Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliğinde hazırlanan yardımlar, Mut Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıldı.


Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Gürsel Aydın, bu çalışmanın her yıl ramazan ayı çerçevesinde yapıldığını ifade ederek, toplumsal yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

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