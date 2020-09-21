Mut'ta kaçak avcılara göz açtırılmıyor

Mersin'in Mut ilçesinde 14 kaçak avcıya işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Mersin Şube Müdürlüğüne bağlı, Mut Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince, yasadışı avcılıkla mücadele kapsamında yapılan av koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında son 3 ay içerisinde 14 kişiye 4915 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı.

Avda kullanılan ve kabahatin konusunu oluşturan 3 adet araç, 2 adet motosiklet, 10 adet bıldırcın sesi çıkaran cihaz, 7 adet av tüfeği ile kabahatin işlenmesi suretiyle elde edilen 3 adet tavşana el konuldu. Şahıslar hakkında idari para cezası ve tazminat düzenlendi.

Ayrıca biyolojik çeşitlilik ve av yaban hayatının izlenmesi amacıyla kurulmuş olan foto kapan görüntülerinden de 4 kişi hakkında gerekli işlemler yapıldığı bildirildi.