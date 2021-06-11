Mut'ta kan bağışı kampanyası

Mersin'in Mut ilçesinde Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından Karacaoğlan Çınaraltı parkında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

"Kan ver, hayat kurtar, sağlıklı yaşa" temalı kampanyaya Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Kaymakam Fatih Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ceyhun Çolak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin'de kan bağışında bulunarak destek verdi.

Belediye Başkan Volkan Şeker, kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Bilindiği gibi tüm dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Ülkemizde de kan stoklarının azaldığı yönünde sık sık açıklamalar yapılıyor. Bizde bu çağrılara duyarsız kalmayarak kan bağışında bulunduk. Yaklaşık 1 saat süren bir işlem ile bir kişiye yararımız dokunabiliyorsa ne mutlu bize" diye konuştu.

Başkan Şeker, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.