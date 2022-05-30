Mut'ta "Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali" heyecanı

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek Karacaoğlan Kayısı ve Kültür Festivali 3-4-5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İlki 1962 yılında “Kayısı Bayramı ve Karacaoğlan Şenlikleri” adıyla kutlanmaya başlanan ve Türkiye'de ilk kez “Aşıklar Bayramına” ev sahipliği yapan festival geleneksellik kazanarak bugün “Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali” olarak devam ediyor,.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, festivalle ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizin tarihi ve Karacaoğlan kültürünün eşsiz mazisine aynı zamanda geçimini temin ettiği ekonomisinin temel kaynağı Kayısımıza olan sevgimizin, minnettarlığımızın tüm Mut halkı olarak coşkusunu yaşadığımız günler geliyor" dedi.

Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin 3-4-5 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleşeceğini belirten Başkan Şeker, şunları kaydetti:

"Açılış programımız Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkımızda olacak. Burada kayısı yeme yarışmamız olacak ve dilek havuzuna bolluk bereketin nişanesi olarak kayısı dökeceğiz. Halk oyunları ekibimizin Karacaoğlan kültürünü ve ezgilerini en güzel şekilde işlediği gösterileri izleyeceğiz. Fotoğraf sergilerimiz halka açık bir şekilde ücretsiz olarak gezilebilecek. Ata sporumuz olan Karakucak güreş müsabakalarımız 3 gün boyunca Karacaoğlan Çınaraltı Parkımızda bütün heyecanıyla gerçekleşecek. Festivalimiz boyunca ilçe merkezimizde panayırlarımız halkımızın hizmetinde olacak. Musa Eroğlu Sevgi Parkımızda 3 Haziran akşamında Grup Volkan ve Kıraç konseri, 4 Haziran akşamında ise Savaş Korkmaz ve Mustafa Ceceli konserlerimiz festivalimize renk katacak. Pandemi nedeniyle iki yıl ara verdiğimiz bu güzel etkinliğimiz için bizler çok heyecanlı ve mutluyuz. Halkımızla birlikte olacağız. Bütün hemşerilerimizi, yurdumuzun her bir ferdini güzel ilçeme ve festivalimize davet ediyorum. Mut'a gelsinler Mutlu olsunlar. Kayısımızdan yesinler, Karacaoğlan Kültürünü, Yörük kültürünü ve Mut insanının misafirperverliğini bizzat görsünler istiyoruz.”