Mut'ta karayolu trafik güvenliği kutlaması

Mersin'in Mut ilçesinde her yıl düzenlenen Karayolu Trafik Güvenliği ve Karayolu Trafik Haftası “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” sloganı ile başladı.

Kutlama İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkanı Volkan Şeker, İlçe Jandar komutanı Teğmen Nusret Atılgan, Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin, Emniyet Müdür vekili Ali Serban, Trafik ekipleri, kurum, kuruluşlar ve öğrencilerin katılımıyla, Karacaoğlan Çınaraltı parkında yapıldı.

Daha sonra D715 karayolundan geçen araçlar polis, jandarma ve öğrenciler tarafından durdurularak, emniyet kemeri takılı olan sürücülere gül hediye edildi. Takılı olmayanları ise uyarılarak cezalandırıldı.

Etkinlik sonrasında polis ve jandarma trafik ekipleri araçlarıyla kortej gösterisi yaptı.