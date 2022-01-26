Mut'ta karla mücadele

İlçenin yüksek kesimlerinde yol açma ve tuzlama çalışması yürüten ekipler, gelen ihbarlar üzerine mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişiyor.

Özellikle ilçeye bağlı Dağpazarı, Kavak özü, Elmapınarı, Demirkapı, Güme, Çivi, Kozlar ve Ballı yollarını birbirine bağlayan Dağpazarı Grup Yolu'nda ve Kozlar Yolu'nda karla mücadele çalışması yürüten ekipler, yol açma çalışması gerçekleştirirken tuzlama çalışmalarını da 7/24 sürdürüyor.

Mut Dağpazarı Grup Yolu'nda ve Kozlar Yolu'nda kar dolayısıyla mahsur kalan araçların olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Büyükşehir'in karla mücadele ekipleri, kısa sürede ihbarın geldiği noktalara ulaştı. Ekipler, yolda mahsur kalan araçları kurtardı.

Meteoroloji'nin uyarılarından sonra harekete geçen Büyükşehir ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yüksek kesimlerde kar yağısından dolayı kapanan ana ve ara arter yolları iş makineleri aracılığıyla açmaya devam ediyor. Kapalı yollara aynı anda müdahale ediliyor. Ekipler karla mücadelesini gece saatlerinde de sürdürürken, yine bölgenin önemli yaylalık alanlarında karla kaplanan yollar yapılan çalışmayla temizleniyor.