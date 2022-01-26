Mut'ta karla mücadele

Mersin'in Mut ilçesinde belediye ekipleri, ana arterleri, cadde ve sokakları, altgeçitleri ve kavşakları kardan temizleyerek tuzlama çalışması yapıyor. Ayrıca yaya kaldırımları da kardan temizlenerek yaya ulaşımının sağlıklı ve güvenli olması sağlanıyor.

70 personel ve çok sayıda iş makinesinden oluşan Mut Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının başladığı andan bu yana çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Cadde ve sokaklarda kar küreme ile tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Mut Belediyesi karla mücadele timleri, güvenli yaya ulaşımı için kaldırımları da temizliyor. Temizlenen kaldırımlara ise tuzlama yapılarak buzlanmanın önüne geçiliyor.

Cadde ve sokaklarda kar ve buzla mücadelesini 70 personel ile sürdüren Mut Belediyesi, kendilerine iletilen tüm bildirimlere yanıt vererek, kar küreme ekipleri anlık olarak vatandaşın talepte bulunduğu bölgeye yönlendiriyor.

İlçe merkezine 6 yıldır ilk defa kar yağdığını dile getiren Başkan Volkan Şeker, “Mut Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, yoğun kar yağışının sebep olduğu sorunları ortadan kaldırmak adına cadde ve sokaklarda kar küreme ve kaldırım temizleme çalışmaları yaptık” dedi.