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Mut'ta kaval çalma yarışması

Mersin’in Mut ilçesinde 6’cısı düzenlenen kaval çalma yarışması büyük ilgi gördü.

Mersin'in Mut ilçesinde 6'cısı düzenlenen kaval çalma yarışması büyük ilgi gördü. Yarışmanın birincisi Musa Arı oldu.


Mut Belediyesi Sinema ve Toplantı Salonu'ndaki yarışmaya, Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Belediye meclis üyeleri, Çıtlık dergisinin imtiyaz Sahibi Nihat Mustul ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.


Yarışma öncesi bir konuşma yapan Nihat Mustul, "Birçok derginin ilk sayısının ardından kapandığı ve birkaç sayı dayanabildiği bir ortamda 12 yıl boyunca Çıtlık dergisini sürdürmek kültür ve sanatseverlerin sayesinde oldu" dedi.


Kaymakam Mehmet Ali Akyüz ise, ilçede kültür ve sanat etkinlerine her zaman destek verdiklerini belirterek, kültürel mirasın geleceğe aktarılmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.


Konuşmaların ardından 7 yarışmacı kavaldaki hünerlerini sergiledi. Jüriden en fazla oyu alan Musa Arı birinci olurken Veysel Mavi ikinci ve Mustafa Gökce üçüncü oldu.


Yarışmada birinci olan Musa Arı'ya para ödülünü Kaymakam Mehmet Ali Akyüz verdi.

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