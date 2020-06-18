Mut'ta kayısı üreticisi sezonu mutlu kapattı

Türkiye'de sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan Mersin'in Mut ilçesinde, kayısı üreticisi sezonu mutlu kapattı. Mersin Büyükşehir Mut Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, bu yıl 63 bin dönüm araziden 110 bin ton kayısı rekoltesi elde edildiğini, 55 bin ton da ihracat gerçekleştiğini açıkladı.

Kayısı üreticisinin bu yıl yüzü güldü. İlk hasadı nisan ayının ortalarında başlayan ve kilosu 25 TL'den satılmaya başlanan, daha sonra ise kilosu 12 ila 15 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bulan kayısının, 3 ay süren hasat boyunca fiyatı 5 TL'nin altına düşmedi.

Bu yıl iç ve dış piyasada geçen yıllara oranla büyük bir canlılık olduğunu söyleyen Mersin Büyükşehir Mut Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar İHA muhabirine yaptığı açıklamada, dayanıklı, kokusu, aroması ve lezzetiyle Mut kayısısının artık dünyada da bir marka haline geldiğini söyledi.

“Kayısı ihracatı 55 bin tona ulaştı”

2019 yılında üretilen 110 bin ton kayısının 55 bin tonunun ihraç edildiğini belirten Acar, "Bu yıl ise 63 bin dönüm araziden 110 bin ton kayısı rekoltesi elde edilirken, 55 bin ton da ihracat gerçekleştirildi. Kayısı daha çok Romanya, Rusya, Ukrayna, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihraç edildi" dedi.

Mut kayısısının hem kalite hem de fiyat bakımından altın yılını yaşadığını söyleyen Acar, "Üretici kaliteli ve verimli kayısı üretmenin ustası oldu. Bunun da karşılığını fazlasıyla alıyor. Her yıl ilçemize ihracatçı acaba gelecek mi diye bir endişemiz kalmadı. Kayısı sezonu başlamadan ilçemize en az 25 ihracatçı tezgahını açıyor. Bu yıl yine 30 ihracatçı firma Mut halinde kayısı alımı yaptı. İhracatın ilk kayısı alımı 15 liradan alıcı buldu. İlçede ağırlıklı olarak, Al kayısı, Precoce de Thriyinthe, Septik, İtalyan tokalı, Tokaloğlu, Bebeko, Karacabey, Ninfa, Mogador, Şekerpare ve Çağataybey cinsi kayısı üretimi yapılmakta. Çiftçilerimiz de en kaliteli kayısı üretmenin karşılığını fazlasıyla alıyor" dedi.

İstihdama da katkı sağlıyor

Mut'ta kayısı sektörünün işsizlere iş alanı sağladığını da vurgulayan Acar, "Nisan ayı ortalarında hasadı başlayıp Haziran ortasında biten hasattan sonra bahçelerin budanması, gübrelenmesi, ilaçlanması, yabani ot ile mücadelesi başlar ve kayısı sezonuna kadar devam eder. Bu da yaklaşık ilçenin yüzde 70'inin kayısı işiyle uğraştığının göstergesidir. Çoğunluğu kadınlardan oluşan bahçede kayısı toplama, halde ambalajlama olmak üzere yaklaşık 15 bin kişi, kayısı işçiliğinde ekmeğini kazanıyor. Burada herkes kendine düşen payı alıyor. İşçisi, çiftçisi, tüccarı ve komisyoncusu payını alıyor. Kayısıcılık Mut'un artık değişmez bir sektörüdür. Önemli bir gelir kaynağıdır. Türkiye ekonomisine gelir getiren bir gelir kaynağıdır. Biz kayısımızın lezzetiyle, tadıyla, doğal görüntüsüyle son derece mutluyuz. Kaliteli ürünlerimizle gurur duyuyoruz. Mut kayısısının Türkiye ve dünya genelinde tanınmış olması ve aranır hale gelmiş olması bizi son derece mutlu ediyor" diye konuştu.