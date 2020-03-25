Mut'ta marketler denetlendi

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, korona virüsün yayılmasıyla ilgili mücadeleyi çok önemsediklerini belirterek, "Zabıta ekiplerimiz tarafından vatandaşların toplu olarak bulunmak zorunda olduğu yerlerde uyarılar yapıyoruz. Marketlerin çuğuna alışverişini bitince hemen evinde dön uyarıları yapıyoruz, dezenfektan koyuyoruz. İçişleri Bakanlığının genelgesi ile marketlerin kabul edeceği müşteri sayısını asıyoruz ve bunun takibini yapıyoruz. Ayrıca bu kapsamda kolluk birimlerimizin araçları, belediyenin merkezi sistemleri ve camilerden vatandaşlara, “Değerli hemşerilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım” şeklinde uyarılar yapıyoruz” dedi.