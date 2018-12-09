Mut'ta Motofest Yarışları sona erdi

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ve iki gün süren Motofest Yarışları sona erdi.

Mut Kale Mahallesi'nde yapılan, Mut Belediyesi ve Mut Enduro Motosiklet Kulübü'nün organize ettiği yarışmaya 3 kategoride 100 sporcu katıldı. MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, Mersin Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ve Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz'ın kısa konuşmasının ardından yarışmanın startı verildi.

Çamurlu sahada mücadele eden yarışçılar zor anlar yaşarken bazıları da düşme sonucu yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Yarışmada, Büyüklerde birinciye 4 bin, ikinciye 2 bin beş yüz, üçüncüye ise bin beş yüz lira. Gençlerde ise, birinciye 2 bin, ikinciye bin ve üçüncüye ise 500 lira para ödülü verildi. Diğer kategorideki sporculara madalya, zeytin, zeytinyağı ile zeytin fidanı hediye edildi.

Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, etkinliğin ardından tüm sporculara teşekkür ederek ödüllerini dağıttı.