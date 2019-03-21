Mut'ta Nevruz Bayramı kutlamaları

Mersin'in Mut ilçesindeki Nevruz Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mut Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen kutlamalara, Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Emniyet Müdürü Ali Serban, Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin, Müftü Mustafa Öztürk, mülki amirler, belediye başkan adayları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan Mut Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Öğretmeni Sinem Yalçınkaya, "21 Mart bütün varlıklar için uyanış, diriliş günü olarak kabul edilerek, Nevruz, yeni gün bayramı adıyla kutlanır. Orta Asya'da yaşayan Türkler, Anadolu Türkleri ve İranlıların yılbaşı olarak kabul ettikleri güne Nevruz adı verilir. Gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar Türklerin yaşadığı coğrafyalarda Nevruz bayramı olarak kutlanır. Nevruz, Türk İslam coğrafyasında barışa, kardeşliğe ve kucaklaşmaya işaret etmiştir. Bu kutlu bayramda bereket ve sevgi kenetlenmiştir” dedi.

Etkinlikte, Nevruz ateşi yakıldı, halk oyunları ekibi gösteri yaptı, Nevruz ateşinden atlandı, öğrenciler tarafından şiirler okundu, ateşler yakılarak demir dövüldü. Ardından müzik, skeç, geleneksel oyunlar sergilendi.