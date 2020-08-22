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Mut'ta otluk alanda çıkan yangın korkuttu

Mersin’in Mut ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Mersin'in Mut ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.


Alınan bilgiye göre, Mut ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde bilinmeyen bir sebepten dolayı otluk alanda çıkan yangın Antep fıstığı bahçelerine zarar verdi. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, mahalledeki evlere kadar geldi. Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mut İtfaiye Grup Amirliğine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü.


Güzelköy Mahalle Muhtarı Zekeriya Sert, “Otluk alanda başlayan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede Antep fıstığı bahçelerine sıçradı. Mahalledeki evlerin yanına kadar gelen yangın itfaiye ekiplerinin anlık müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Can kaybımız yok ama Antep fıstığı bahçelerine zarar verdi” dedi.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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