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Mut'ta sanayi esnafına maske dağıtıldı

Mersin’in Mut ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sanayi sitesi esnafına 1000 adet maske dağıtıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sanayi sitesi esnafına 1000 adet maske dağıtıldı.


Mut Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına devam edildiği belirtilerek, "Vatandaşlarımız temizlik konusuna dikkat etmeleri gerekir. Sosyal mesafelerini koruması ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ön planda bulundurmamız gerekir. Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince ilçedeki sanayi sitesi esnafımıza 1000 adet maske dağıtımı yaptık. İlçede maske dağıtımını aralıksız sürdürüyoruz” denildi.

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