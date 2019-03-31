İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Mut'ta seçimi MHP'li Belediye Başkan adayı Şeker kazandı

Mersin’in Mut ilçesinde seçimleri kesin olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan adayı Volkan Şeker kazandı.

Mersin'in Mut ilçesinde seçimleri kesin olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan adayı Volkan Şeker kazandı.


47 bin 159 seçmen için 190 sandıktan büyük kısmı açıldı. Sandıkların yüzde 90'ının açılmasıyla ilçede MHP seçmeni sokaklara çıkarak sevinç gösterilerinde bulundu.


Resmi olmayan sonuçlara göre Mut Belediye Başkanlığında MHP adayı Volkan Şeker yüzde 43,6, CHP Mehmet Saydam, 29,2 ve İYİ Partili Murat Orhan 19,7 oy aldı. Resmi olmayan bu sonuçlara göre MHP'nin Belediye Başkan adayı Volkan Şeker yeni başkan seçildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.