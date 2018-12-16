Mut'ta simide yüzde 50 zam

Mersin'in Mut ilçesinde yüzde 50 zam yapılan simidin fiyatı 1 liradan 1,5 liraya yükseldi.

Mut Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yusuf Kögce, zamla ilgili yaptığı açıklamada, "Simitteki artışın bizle alakası yok. Simit satışı yapan esnaf bizden zam yapılması için müracaat eder. Bizde Oda olarak bir üst yazı ile Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına bildiririz. Onlar da 1 lira olan simidi 1,5 lira yaparak bize bildirdi” dedi.

Simit üreticisi esnaf ise artan maliyetler yüzünden zam talebinde bulunmak zorunda kaldıklarını bildirdi.