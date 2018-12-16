İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mut'ta simide yüzde 50 zam

Mersin’in Mut ilçesinde yüzde 50 zam yapılan simidin fiyatı 1 liradan 1,5 liraya yükseldi.

Mersin'in Mut ilçesinde yüzde 50 zam yapılan simidin fiyatı 1 liradan 1,5 liraya yükseldi.


Mut Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yusuf Kögce, zamla ilgili yaptığı açıklamada, "Simitteki artışın bizle alakası yok. Simit satışı yapan esnaf bizden zam yapılması için müracaat eder. Bizde Oda olarak bir üst yazı ile Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına bildiririz. Onlar da 1 lira olan simidi 1,5 lira yaparak bize bildirdi” dedi.


Simit üreticisi esnaf ise artan maliyetler yüzünden zam talebinde bulunmak zorunda kaldıklarını bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.